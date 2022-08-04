WSJ: США из-за ситуации вокруг Тайваня отменили запланированные испытания межконтинентальной баллистической ракеты

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4 августа 2022, 21:39 Источник: ТАСС

Запуск ракеты Minuteman III. Фото: Senior Airman Clayton Wear/globallook.com

Соединенные Штаты из-за ситуации вокруг Тайваня, обострившейся вследствие визита спикера Нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси, отменили испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом написала в четверг The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Как сообщил один из источников газеты, испытания были запланированы давно, однако отложены в целях предотвращения «любых недопониманий с учетом действий США вокруг Тайваня».

Издание подчеркивает при этом, что запуск должен был состояться на этой неделе с базы ВВС США Ванденберг, однако Пентагон официально не сообщал ни об испытаниях, ни об их отмене.

Ранее сообщалось, что после визита Пелоси в Тайбэй армия Китая начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня.