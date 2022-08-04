Минобороны сообщило о двух погибших и четырех фактах нарушения режима прекращения огня за сутки в Нагорном Карабахе

Аргументы Недели → В мире 13+

4 августа 2022, 20:25 Источник: ТАСС

Нагорный Карабах. Фото: MOD Russia/globallook.com

В Нагорном Карабахе за сутки погибли два и ранены 14 представителей вооруженных формирований из-за нарушения Азербайджаном режима прекращения огня в регионе. Об этом в четверг сообщило министерство обороны России.

«За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня, <...> в результате которых погибло двое и ранено 14 представителей вооруженных формирований Нагорного Карабаха», - сказано в сообщении.

В настоящее время, как следует из заявления МО, инцидент урегулирован, нарушений линии соприкосновения сторон не произошло.

Накануне сообщалось, что Азербайджан провел в Нагорном Карабахе операцию «Возмездие».