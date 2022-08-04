Минобороны РФ заявило, что рассматривает возможность причастности Агентства США по международному развитию к появлению COVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

4 августа 2022, 15:54

Здание Минобороны России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Министерство обороны России сделало заявление о том, что рассматривает возможность причастности Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) к появлению COVID-19. Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».

«Минобороны России заявило, что рассматривает возможность причастности агентства США по международному развитию USAID к возникновению коронавируса. В ведомстве отметили, что развитие пандемии COVID-19 позволяет предположить ее преднамеренный характер и причастность США к ее возникновению», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Ранее сегодня сообщалось, что в Российской Федерации за сутки были выявлены 17 126 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальное значение с 2 апреля.