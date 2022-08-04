Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

В России за сутки выявили 17 126 случаев заражения коронавирусом, это максимум с 2 апреля

, 11:13

В России за сутки выявили 17 126 случаев заражения коронавирусом, это максимум с 2 апреля
тест на COVID-19, https://unsplash.com/photos/PXZEg4hnyVw

За минувшие сутки в России зарегистрировали 17 126 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в четверг, 4 августа, в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Так, количество новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией стало максимальным с 2 апреля, когда было выявлено 17 949 заболевших. В общей сложности с начала пандемии на территории России зафиксировали 18 653 867 случаев заболевания.

За минувшие сутки скончались 44 пациента с подтвержденным коронавирусом. Выздоровели за вышеуказанный период  9 752 человека.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

В мире

В мире