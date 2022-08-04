В России за сутки выявили 17 126 случаев заражения коронавирусом, это максимум с 2 апреля

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4 августа 2022, 11:13

тест на COVID-19, https://unsplash.com/photos/PXZEg4hnyVw

За минувшие сутки в России зарегистрировали 17 126 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в четверг, 4 августа, в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Так, количество новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией стало максимальным с 2 апреля, когда было выявлено 17 949 заболевших. В общей сложности с начала пандемии на территории России зафиксировали 18 653 867 случаев заболевания.

За минувшие сутки скончались 44 пациента с подтвержденным коронавирусом. Выздоровели за вышеуказанный период 9 752 человека.