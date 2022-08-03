Врач-биофизик Нелли Соседова: в ближайшее время в России начнется новая волна коронавируса

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3 августа 2022, 11:05

фото: unsplash.com

Врач-биофизик, ведущий специалист проекта Vakcina.ru Нелли Соседова считает, что в ближайшее время в России начнется новая волна коронавирусной инфекции COVID-19. Нелли Соседова в интервью радио Sputnik прокомментировала предупреждение Роспотребнадзора о росте риска заражения коронавирусом.

В Роспотребнадзоре сообщили, что так как с приходом в Россию новых подвариантов "омикрона" риски заражения COVID-19 в летний период увеличиваются, то важно соблюдать меры предосторожности.

По информации Соседовой, "коронавирус не поменял ничего в своем составе, кроме мутаций и изменений геномного состава, поэтому распространение пойдет точно так же – с Востока на Запад, как и грипп".

Она отметила, что специалисты ожидали, что коронавирус придет чуть позже, но он пришел чуть раньше, поэтому сейчас пойдет волна коронавируса, а затем следом пойдет волна гриппа".

Врач-биофизик отметила, что коронавирус мутирует, мимикрирует под другие вирусы, чтобы врачи его меньше замечали и хуже диагностировали.

По словам Соседовой, клинические свойства COVID-19 немного изменились, он стал более заразным, быстрtt распространяется.

Специалист подчеркнула, что сейчас стоит актуальная задача – дифференциальная диагностика гриппа, ковида и тонзиллитов, поскольку принципиально разные методы лечения.

Врач-биофизик также отметила, что в связи с мутациями коронавируса возможно придется вносить изменения и в состав вакцин от COVID-19.

Руководитель петербургского Роспотребнадзора, главный санитарный врач города Наталия Башкетова накануне сообщила, что в городе рост заболеваемости идет интенсивно. Заражаются в основном взрослые.