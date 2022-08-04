Financial Times: Украина не рассчитывает получить достаточно вооружений от Запада, чтобы планировать контрнаступление в 2022 году

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4 августа 2022, 15:40

Украинский военный с американским ПТРК Javelin, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Украина не рассчитывает получить достаточно вооружений от Запада, чтобы планировать контрнаступление в 2022 году. На это, как передает РИА Новости, указало британское издание Financial Times.

«В Киеве не рассчитывают получить достаточно оружия от стран Запада, чтобы планировать контрнаступательную операцию в этом году, пишет Financial Times», — говорится в публикации, размещенной на сайте российского информационного агентства.

В материале FT приведены слова неназванного украинского чиновника, который отметил, что в настоящий момент у подконтрольных Киеву войск нет и 30% необходимого вооружения.

Как сообщалось ранее в четверг, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с мнением генсека НАТО Йенса Столтенберга, согласно которому действия Москвы на Украине являются «атакой на текущий мировой порядок».