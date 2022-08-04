Песков: Россия не согласна с мнением Столтенберга о том, что ее действия на Украине являются «атакой на текущий мировой порядок»

Аргументы Недели → Политика 13+

4 августа 2022, 14:19

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Europa Press/E. Parra. Pool / globallookpress.com

Российская Федерация не согласна с мнением генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что действия Москвы на Украине являются «атакой на текущий мировой порядок». На это, как передает ТАСС, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия не согласна с оценкой генсека НАТО Йенса Столтенберга относительно того, что ее действия на Украине якобы являются "атакой на текущий мировой порядок", ведь настоящую угрозу для этого порядка нес переворот на Украине в 2014 году, срежисированный странами - членами альянса», — приведено высказывание Пескова в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Кремля назвал очевидным и доказанным то, что в Еленовке украинские пленные погибли от рук подконтрольных Киеву войск.