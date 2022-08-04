РИА Новости: в Донецке нанесен удар по драмтеатру, где проходит прощание с погибшим командиром артдивизиона Ольгой Качурой

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4 августа 2022, 10:52 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Дорожный указатель в центре Донецка, Senkar Tomas / globallookpress.com

В столице ДНР нанесен удар по драматическому театру, где проходит прощание с погибшим командиром артиллерийского дивизиона Ольгой Качурой. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

«Центр Донецка под интенсивным обстрелом, нанесен удар по драмтеатру, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой, передает корреспондент РИА Новости», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

В процитированном посте отмечается, что люди были эвакуированы в убежища.

Ранее в четверг сообщалось, что союзные подразделения ликвидировали под городом Харьковом группу испаноговорящих наемников.