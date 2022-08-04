Союзные войска уничтожили под Харьковом группу испаноговорящих наемников

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4 августа 2022, 10:36 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Союзные войска ликвидировали под городом Харьковом группу испаноговорящих наемников. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

«Союзные силы уничтожили группу наемников под Харьковом. Они говорили по-испански, но точных данных об их гражданстве пока нет», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Ранее сегодня офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о массовом неподчинении киевских военных приказам командования в районе расположенного на территории Донбасса города Артемовска.