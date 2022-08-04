Офицер ЛНР Марочко сообщил о массовом неподчинении военных Украины приказам командования в районе Артемовска

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4 августа 2022, 09:59

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко проинформировал о массовом неподчинении военных Украины приказам командования в районе расположенного на территории Донбасса города Артемовска. Соответствующую публикацию Марочко разместил в своем Telegram-канале.

«Массовое неповиновение военнослужащих ВФУ, несущих службу в районе населенного пункта Артемовск, привело к ужесточению к ним дисциплинарных мер», — написал офицер.

По его словам, в отношении зачинщиков, саботирующих выполнение приказов со стороны вышестоящего командования, были возбуждены уголовные дела.

Как сообщалось ранее в четверг, заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что дату референдума о присоединении к России в регионе собираются определить в течение месяца.