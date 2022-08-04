Стремоусов: дату референдума о присоединении к России в Херсонской области собираются определить в течение месяца

Дату референдума о присоединении к Российской Федерации в Херсонской области собираются определить в течение месяца. На это, как передает ТАСС, указал заместитель руководителя региональной ВГА Кирилл Стремоусов.
«Дату проведения референдума по вопросу вхождения в состав России в Херсонской области намерены определить в течение месяца, сообщил нам заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.
Как сообщалось ранее в четверг, президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что хотел бы «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине.