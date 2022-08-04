Стремоусов: дату референдума о присоединении к России в Херсонской области собираются определить в течение месяца

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4 августа 2022, 09:27 Источник: Telegram-канал ТАСС

Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

Дату референдума о присоединении к Российской Федерации в Херсонской области собираются определить в течение месяца. На это, как передает ТАСС, указал заместитель руководителя региональной ВГА Кирилл Стремоусов.

«Дату проведения референдума по вопросу вхождения в состав России в Херсонской области намерены определить в течение месяца, сообщил нам заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что хотел бы «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине.