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4 августа 2022, 07:03

Председатель КНР Си Цзиньпин, Huang Jingwen / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что он хотел бы «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на украинской территории. Об этом информирует РИА Новости.

«Зеленский заявил, что хотел бы "напрямую" переговорить с Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

По словам Зеленского, после начала специальной операции Москвы у киевской стороны «не было никаких разговоров с Китаем».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, украинский генерал Андрей Ковальчук отметил, что власти бывшей советской республики могут мобилизовать в случае необходимости еще полмиллиона человек.