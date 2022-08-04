Президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что он хотел бы «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на украинской территории. Об этом информирует РИА Новости.
«Зеленский заявил, что хотел бы "напрямую" переговорить с Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.
По словам Зеленского, после начала специальной операции Москвы у киевской стороны «не было никаких разговоров с Китаем».
Как сообщалось ранее на текущей неделе, украинский генерал Андрей Ковальчук отметил, что власти бывшей советской республики могут мобилизовать в случае необходимости еще полмиллиона человек.