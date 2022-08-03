Украинский генерал Андрей Ковальчук: власти страны могут мобилизовать еще полмиллиона человек в случае необходимости

Аргументы Недели → В мире 13+

3 августа 2022, 15:29

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Власти Украины могут мобилизовать еще полмиллиона человек в случае необходимости. На это, как передает РИА Новости, указал украинский генерал Андрей Ковальчук.

«В украинских войсках нет проблем с живой силой. У нас уже мобилизовано полмиллиона мужчин, и мы можем мобилизовать еще полмиллиона, если это необходимо», — процитирован Ковальчук в публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства.

Генерал также отметил, что подконтрольные Киеву подразделения нуждаются в большем количестве западного тяжелого вооружения.

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встретившийся с президентом России Владимиром Путиным бывший немецкий канцлер Герхард Шредер не изъявлял желания стать посредником в решении ситуации на Украине.