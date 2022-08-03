Песков: Путин встретился с Шредером в Москве, экс-канцлер не изъявлял желания стать посредником в решении ситуации на Украине

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3 августа 2022, 14:08

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, Jens Schicke via www.imago-image / globallookpress.com

Президент России Владимир Путин встретился с бывшим руководителем правительства Германии Герхардом Шредером в Москве, немецкий политик не изъявлял желания стать посредником в решении ситуации на Украине. Соответствующую информацию озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин лично встретился с Шредером в Москве», — процитирован Песков в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

По словам спикера Кремля, экс-канцлер на встрече с российским лидером выразил обеспокоенность энергетическим кризисом, разгорающимся в Европе. При этом Герхард Шредер не изъявлял желания становиться посредником в решении ситуации на Украине или газовой проблемы.

Как сообщалось ранее в среду, Дмитрий Песков указал на то, что Москва была и остается готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путем, но на своих условиях.