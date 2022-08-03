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Песков: Россия была и остается готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путем, но на своих условиях

, 13:50

Песков: Россия была и остается готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путем, но на своих условиях
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Москва была и остается готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путем, но на своих условиях. На это, как передает ТАСС, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«РФ была и остается готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путем, но на своих условиях», — приведено высказывание Пескова в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Также спикер Кремля отметил, что киевская сторона создает помехи для поставок российского газа в Европу под абсолютно надуманным предлогом.

Ранее сегодня сообщалось, что Дмитрий Песков призвал не бросаться громкими словами об угрозе масштабной мировой войны на фоне посещения Тайваня американским политическим деятелем Нэнси Пелоси.

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