Спикер Кремля Песков призвал не бросаться громкими словами об угрозе масштабной мировой войны на фоне визита Пелоси на Тайвань

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3 августа 2022, 13:41

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Rod Lamkey / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не бросаться громкими словами об угрозе масштабной мировой войны на фоне посещения Тайваня американским политиком Нэнси Пелоси. Об этом информирует ТАСС.

«Пресс-секретарь Кремля призвал не бросаться громкими словами об угрозе масштабной мировой войны на фоне визита Пелоси на Тайвань», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

При этом Песков отметил, что уровень напряженности, спровоцированный в Азиатско-Тихоокеанском регионе визитом Пелоси, недооценивать нельзя.

Ранее в среду сообщалось, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Нэнси Пелоси сумасшедшей из-за ее поездки на Тайвань.