Бывший президент США Трамп назвал Нэнси Пелоси сумасшедшей из-за ее визита на Тайвань

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3 августа 2022, 11:40

Бывший президент США Дональд Трамп, IMAGO/Kyle Mazza / globallookpress.com

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал спикера нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси сумасшедшей из-за визита политического деятеля на Тайвань. Соответствующую запись Трамп оставил в социальной сети Truth Social.

«Почему сумасшедшая Нэнси Пелоси на Тайване. Всегда создает проблемы», — отметил экс-глава Белого дома.

Согласно точке зрения, высказанной Дональдом Трампом, все, за что берется Пелоси, плохо заканчивается.

Как сообщалось ранее сегодня, министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением о том, что решительные меры в ответ на посещение Тайваня Нэнси Пелоси — впереди.