Бывший президент США Трамп назвал Нэнси Пелоси сумасшедшей из-за ее визита на Тайвань

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал спикера нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси сумасшедшей из-за визита политического деятеля на Тайвань. Соответствующую запись Трамп оставил в социальной сети Truth Social.
«Почему сумасшедшая Нэнси Пелоси на Тайване. Всегда создает проблемы», — отметил экс-глава Белого дома.
Согласно точке зрения, высказанной Дональдом Трампом, все, за что берется Пелоси, плохо заканчивается.
Как сообщалось ранее сегодня, министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением о том, что решительные меры в ответ на посещение Тайваня Нэнси Пелоси — впереди.