МИД Китая: решительные меры в ответ на визит Нэнси Пелоси на Тайвань — впереди

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3 августа 2022, 10:56

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Rod Lamkey - CNP / globallookpress.com

Решительные меры в ответ на посещение Тайваня спикером нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси — впереди. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступило китайское министерство иностранных дел.

«МИД Китая заявил, что решительные меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань — впереди», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что издание Washington Post сделало прогноз, согласно которому настоящий кризис вокруг Тайваня может разгореться, после того как Нэнси Пелоси улетит в Соединенные Штаты.