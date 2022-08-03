МИД Китая: решительные меры в ответ на визит Нэнси Пелоси на Тайвань — впереди

Решительные меры в ответ на посещение Тайваня спикером нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси — впереди. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступило китайское министерство иностранных дел.
«МИД Китая заявил, что решительные меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань — впереди», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.
Ранее сегодня сообщалось, что издание Washington Post сделало прогноз, согласно которому настоящий кризис вокруг Тайваня может разгореться, после того как Нэнси Пелоси улетит в Соединенные Штаты.