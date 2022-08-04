New York Post пишет, что жители США призвали выпороть Зеленского за призыв к Китаю выступить против России

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4 августа 2022, 10:27

В. Зеленский, фото: vk.com/volodymyr_zelensky

Газета New York Post пишет, что читатели призвали выпороть украинского президента Владимира Зеленского за призыв к Китаю объединиться и выступить против России.

Президент Украины​ Владимир Зеленский​ ранее в​ ходе виртуальной пресс-конференции со​ студентами Австралийского национального университета обратился к​ Китаю с​ призывом объединиться против России.

Он признал, что "нейтралитет Пекина лучше", чем если​ бы Китай присоединился к​ России. Далее он​ сказал, что "важно, чтобы Китай не​ помог России".

Американская газета New York Post опубликовала публикацию по этой теме, и читатели ее прокомментировали. "Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления", - пишет пользователь с ником Freddie.

Еще один читатель полагает: "Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?" Ralph Holloway обратился прямо к Зеленскому: "О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты — посмешище".