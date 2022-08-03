Китай, Россия, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе виртуальной пресс-конференции со студентами Австралийского национального университета обратился к Китаю с призывом объединиться против России.
«Зеленский признал, что „нейтралитет Пекина лучше“, чем если бы Китай присоединился к России. Далее он сказал, что „важно, чтобы Китай не помог России“», — приводит подробности выступления материал американского телеканала.
А что творится в области сотрудничества Китая и Украины? Уверен, что оно удовлетворительное. Нет, пожалуй, на земном шаре страны, где бы не существовали китайские общины. Мир желтеет и будет жёлтым! И Россия с Украиной тоже, независимо от того, как сложится конфликт Украины и России, будут в перспективе жёлтыми. Не зелёный доллар будет везде, а жёлтый Китай.
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