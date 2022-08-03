Китай, Россия, Украина

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3 августа 2022, 19:27 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Президент Украины​ Владимир Зеленский​ в​ ходе виртуальной пресс-конференции со​ студентами Австралийского национального университета обратился к​ Китаю с​ призывом объединиться против России.

«Зеленский признал, что „нейтралитет Пекина лучше“, чем если​ бы Китай присоединился к​ России. Далее он​ сказал, что „важно, чтобы Китай не​ помог России“»,​ — приводит подробности выступления материал американского телеканала.

А что творится в области сотрудничества Китая и Украины? Уверен, что оно удовлетворительное. Нет, пожалуй, на земном шаре страны, где бы не существовали китайские общины. Мир желтеет и будет жёлтым! И Россия с Украиной тоже, независимо от того, как сложится конфликт Украины и России, будут в перспективе жёлтыми. Не зелёный доллар будет везде, а жёлтый Китай.​

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