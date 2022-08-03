В Италии наложили арест на имущество архитектора Чирилло, выполнявшего заказы российских VIP-клиентов

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3 августа 2022, 23:12 Источник: РИА Новости

Полиция Италии. Фото: Roberto Monaldo/globallook.com

В Италии наложен арест на имущество модного среди российских випов архитектора Ланфранко Чирилло. Стоимость арестованного Финансовой гвардией Итлаии движимого и недвижимого имущества оценивается в 141 миллион евро, сообщил в среду новостной телеканал RaiNews24.

В западной прессе Чирилло называли «любимым архитектором Путина». Ему приписывают авторство курортного центра в Геленджике. По данным La Repubblica, клиентами архитектора были 42 российских миллиардера.

Как сообщил телеканал, 63-летнему архитектору предъявлены обвинения в налоговых правонарушениях. Среди арестованных активов — дорогие объекты недвижимости, банковские счета, наличные деньги, произведения искусства, ювелирные изделия, вертолет.