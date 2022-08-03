Столтенберг заявил о готовности НАТО вмешаться в ситуацию вокруг Косова - «если стабильность окажется под угрозой»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем заявил, что действующие под эгидой Североатлантического альянса Международные силы безопасности в Косове (КФОР) готовы вмешаться в ситуацию, если под угрозой окажется стабильность в регионе.
«КФОР НАТО готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой, на основании своего мандата ООН», - написал Столтенберг в среду в своем твиттере.
При этом он подчеркнул, что Сербия и Косово должны разрешать все свои разногласия дипломатическим путем при посредничестве Евросоюза.
«Все стороны должны конструктивно участвовать в диалоге при посредничестве ЕС и разрешать разногласия дипломатическим путем», - написал генсек НАТО.
Напомним, ситуация в Косове и Метохии обострилась в воскресенье, однако эскалации конфликта удалось избежать.