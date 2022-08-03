Столтенберг заявил о готовности НАТО вмешаться в ситуацию вокруг Косова - «если стабильность окажется под угрозой»

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3 августа 2022, 19:59 Источник: ТАСС

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Europa Press/E. Parra. Pool/globallook.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем заявил, что действующие под эгидой Североатлантического альянса Международные силы безопасности в Косове (КФОР) готовы вмешаться в ситуацию, если под угрозой окажется стабильность в регионе.

«КФОР НАТО готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой, на основании своего мандата ООН», - написал Столтенберг в среду в своем твиттере.

При этом он подчеркнул, что Сербия и Косово должны разрешать все свои разногласия дипломатическим путем при посредничестве Евросоюза.

«Все стороны должны конструктивно участвовать в диалоге при посредничестве ЕС и разрешать разногласия дипломатическим путем», - написал генсек НАТО.

Напомним, ситуация в Косове и Метохии обострилась в воскресенье, однако эскалации конфликта удалось избежать.