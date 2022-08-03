Военный эксперт Переверзев: обстрел нефтебазы под Донецком со стороны ВСУ велся РЗСО HIMARS

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3 августа 2022, 16:46

Обстрел нефтебазы в Макеевке под Донецком со стороны вооруженных сил Украины велся ракетными системами залпового огня РЗСО HIMARS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Сергея Переверзева.



Отмечается, что оружие опознали благодаря осколкам, которые нашли в районе нефтебазы.



«Оперативной группой представительства ДНР в СЦКК были обнаружены осколки боеприпаса, которым украинские боевики 3 августа обстреляли нефтебазу в Макеевке. По характерным признакам можно сделать вывод, что объект был атакован РСЗО HIMARS».



Более того, вскоре можно будет определить производивший обстрел расчет, используя найденные части боеприпасов.



Ранее сообщалось, что Пелоси прилетела в Южную Корею для переговоров.