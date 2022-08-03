Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Пелоси прилетела в Южную Корею

, 16:04

Пелоси прилетела в Южную Корею
Нэнси Пелоси, Rod Lamkey - CNP/ globallookpress.com

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прилетела в Южную Корею. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Отмечается, что пользователи могли отслеживать полет политика в режиме реального времени, используя сайт.

Пелоси приземлилась на американской военной базе Осан.

По информации местных СМИ, она прибудет в отель около 23:00 по местному времени (17:00 мск). Там она проведет ночь перед встречей с председателем Национального собрания Республики Корея Ким Чжин Пхё.

Ранее сообщалось, что скончался бывший полузащитник «Спартака» Андрей Рубин.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram