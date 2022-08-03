Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прилетела в Южную Корею. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Flightradar.
Отмечается, что пользователи могли отслеживать полет политика в режиме реального времени, используя сайт.
Пелоси приземлилась на американской военной базе Осан.
По информации местных СМИ, она прибудет в отель около 23:00 по местному времени (17:00 мск). Там она проведет ночь перед встречей с председателем Национального собрания Республики Корея Ким Чжин Пхё.
Ранее сообщалось, что скончался бывший полузащитник «Спартака» Андрей Рубин.
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