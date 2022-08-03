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3 августа 2022, 16:04

Нэнси Пелоси, Rod Lamkey - CNP/ globallookpress.com

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прилетела в Южную Корею. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Flightradar.



Отмечается, что пользователи могли отслеживать полет политика в режиме реального времени, используя сайт.



Пелоси приземлилась на американской военной базе Осан.



По информации местных СМИ, она прибудет в отель около 23:00 по местному времени (17:00 мск). Там она проведет ночь перед встречей с председателем Национального собрания Республики Корея Ким Чжин Пхё.



Ранее сообщалось, что скончался бывший полузащитник «Спартака» Андрей Рубин.