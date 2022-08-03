Хуснуллин пообещал, что ремонт Антоновского моста в Херсоне, поврежденного HIMARS, будет завершен на следующей неделе

Аргументы Недели → В мире 13+

3 августа 2022, 16:28 Источник: "Интерфакс"

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Фото с сайта Кремля.

Ремонт Антоновского моста — единственного автомобильного моста через Днепр в Херсоне – будет завершен к началу следующей недели. Об этом сообщил во время своей поездки в Херсон в среду вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

«По мосту Антоновскому могу сказать, что, думаю, к началу следующей недели он уже будет готов. Там очень активно идет работа», - заявил Хуснуллин журналистам.

Мост был сильно поврежден в результате обстрела американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженными силами Украины. В настоящее время он закрыт — российские военные организовали на время ремонта паромную переправу.

Ранее военный эксперт Константин Сивков заявил, что украинские военные перестали наносить удары по Антоновскому мосту из РСЗО HIMARS, так как им нечем стрелять.