Eutelsat прекратил трансляцию «НТВ-Мир» по решению французского медиарегулятора

Спутниковый оператор Eutelsat прекратил трансляцию российского телеканала «НТВ-Мир» по рекомендации французского медиарегулятора Arcom. Блокировка произошла из-за претензий французской стороны к освещению событий на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
По данным источника, основная жалоба на телеканал заключалась в создании «особенно тревожного и угрожающего образа украинского населения».
Кроме того, французская сторона осудила заявление в эфире о том, что продолжать военные действия Украину мотивируют Запад и Европа.
Ранее сообщалось, что представитель МИД РФ Дробинин заявил об окончания сотрудничества с Западом, несмотря на любой итог спецоперации.
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