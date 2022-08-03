Eutelsat прекратил трансляцию «НТВ-Мир» по решению французского медиарегулятора

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3 августа 2022, 15:12

Виктор Лисицын/ globallookpress.com

Спутниковый оператор Eutelsat прекратил трансляцию российского телеканала «НТВ-Мир» по рекомендации французского медиарегулятора Arcom. Блокировка произошла из-за претензий французской стороны к освещению событий на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.



По данным источника, основная жалоба на телеканал заключалась в создании «особенно тревожного и угрожающего образа украинского населения».



Кроме того, французская сторона осудила заявление в эфире о том, что продолжать военные действия Украину мотивируют Запад и Европа.



Ранее сообщалось, что представитель МИД РФ Дробинин заявил об окончания сотрудничества с Западом, несмотря на любой итог спецоперации.