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Почти 200 детей из ДНР и ЛНР отдохнут летом в лагерях Тамбовской области

, 14:30

Почти 200 детей из ДНР и ЛНР отдохнут летом в лагерях Тамбовской области
Server Amzayev/ globallookpress.com

196 детей из Луганской и Донецкой народных республик будут отправлены в оздоровительные лагеря Тамбовской области в августе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Тамбовской области.

Отмечается, что ребят из Донбасса примут лагеря «Ласточка», «Искорка» и «Спас». Там дети будут отдыхать со своими Тамбовскими сверстниками.

Для ребят уже подготовлена программа, которая включает в себя экскурсии, спортивные и познавательные мероприятия.

В администрации области заявили, что готовы сделать все возможное для обеспечения прежнего уровня жизни жителей ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что, по словам Пескова, Россия готова на мирные переговоры с Украиной, но на своих условиях.

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