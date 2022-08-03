Почти 200 детей из ДНР и ЛНР отдохнут летом в лагерях Тамбовской области

196 детей из Луганской и Донецкой народных республик будут отправлены в оздоровительные лагеря Тамбовской области в августе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Тамбовской области.
Отмечается, что ребят из Донбасса примут лагеря «Ласточка», «Искорка» и «Спас». Там дети будут отдыхать со своими Тамбовскими сверстниками.
Для ребят уже подготовлена программа, которая включает в себя экскурсии, спортивные и познавательные мероприятия.
В администрации области заявили, что готовы сделать все возможное для обеспечения прежнего уровня жизни жителей ДНР и ЛНР.
Ранее сообщалось, что, по словам Пескова, Россия готова на мирные переговоры с Украиной, но на своих условиях.
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