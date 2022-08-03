Штаб теробороны ДНР сообщил об идущих боях за Пески, Авдеевку, Марьинку и Красногоровку

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3 августа 2022, 13:51 Источник: Свободная пресса

фото: vk.com/dnr_online_su

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил о том, что в настоящий момент союзные войска России и республик Донбасса ведут бои за четыре населённых пункта, которые пока что находятся под контролем украинских вооруженных сил - за Пески, Авдеевку, Марьинку и Красногоровку.

Как сообщает Штаб ТерО ДНР, по состоянию на 3 августа освобождены и находятся под полным контролем 265 населенных пунктов, включая Семигорье и Травневое. В настоящее время идут бои за Пески, Авдеевку, Марьинку и Красногоровку, - пишет "Свободная пресса" со ссылкой на сообщение.

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в среду сообщил, что база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами уничтожена высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в видеообращении заявил, что украинская армия находится в очень сложной ситуации.