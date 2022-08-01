ВСУ потеряют боеспособность через полгода если уровень потерь сохранится

Аргументы Недели → Армия 13+

1 августа 2022, 15:44 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны РФ

Российские крылатые ракеты уничтожили две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS в городе Харькове, на территории завода «Украинские энергетические машины». Здесь же нашли свой конец 53 украинских националиста и иностранных наемника. А в Одесской области близ населенного пункта Великий Дальник (ну и названьице – зря они там разместились ох зря) Одесской области уничтожена пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon.

В ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Конашенков также сообщил, что высокоточным оружием ВКС России в районе города Харькова нанесён удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады. Уничтожено до 200 националистов и семь единиц бронетехники.

Из-за больших безвозвратных потерь украинское воинство бежит, сверкая пятками, из-под Харькова. Случаи массового дезертирства отмечены в 93-й механизированной бригаде ВСУ на Харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на Запорожском направлении. Бойцы ВСУ самовольно оставляют позиции и бегут в центральные и западные районы Украины, где есть возможность укрыться в лесах.

Действия ВС ФР, в классическом ключе, на уничтожение армии противника приносят позитивные плоды. Если так пойдёт дальше, начнётся повально бегство в украинских войсках, которое ни Киев, ни его западные уже остановить не смогут.

Ударами фронтовой и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки уничтожено: два склада боеприпасов в районах Северска и н/п Каленики Донецкой Народной Республики, центр обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники ВСУ в Никополе Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника противника в 239-ти районах.

Статистика потерь ВСУ похоже сохраняется на уровне от тысячи до двух тысяч солдат в сутки, такими темпами разгром украинская армия будет осуществлён через пять – шесть месяцев. Потеря 50% и более личного состава приведёт к фактическому коллапсу ВСУ. Никакими самыми драконовскими мерами мобилизации восполнить численность войск украинскому командованию и его западным кураторам не удаётся. Та незначительная часть военных, что обучается сейчас за рубежом уже «погоду не сделает». По возвращению на передовою им останется только три варианта: погибнуть смертью храбрых, сдаться или дезертировать. К тому же и свинское отношение к своим солдатам со стороны командования ВСУ даёт себя знать. Боевой дух украинской армии падает всё ниже и ниже, мотивация воевать исчезает, как утренний туман. И заградотряды сформированные из числа националистов уже никого остановить не могут, они сами – бегут, или подумывают о бегстве.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Уманское Донецкой Народной Республики уничтожена артиллерийская батарея ВСУ. Также за сутки подавлено восемь украинских взводов РСЗО «Град» и шесть артиллерийских и минометных взводов на огневых позициях в Донецкой Народной Республики. Украинская артиллерия продолжает огрызаться, но этой прыти у неё хватит не на долго, при той же динамике потерь. Канониры ВС ФР практически методично уничтожают противника и не дают ему возможности ответить тем же.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1659 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4215 танков и других боевых бронированных машин, 778 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3234 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4621 единица специальной военной автомобильной техники.