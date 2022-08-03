Полиция КНР усилила меры безопасности у посольства США в связи с визитом Пелоси на Тайвань

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3 августа 2022, 13:33

Нэнси Пелоси, Michael Brochstein/ globallookpress.com

В Пекине усилили меры безопасности у посольства США, разместив дополнительные силы полиции по периметру здания. Это связано с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.



Отмечается, что ситуация у посольства спокойная, никаких инцидентов не наблюдалось.



Собеседник ТАСС добавил, что меры безопасности также усилены и в самом районе Чаоян, где находится здание посольства. Территория регулярно патрулируется сотрудниками полиции.



Кроме того, на улицах в районе Чаоян дежурят добровольцы из правоохранительных органов.



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