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Полиция КНР усилила меры безопасности у посольства США в связи с визитом Пелоси на Тайвань

, 13:33

Полиция КНР усилила меры безопасности у посольства США в связи с визитом Пелоси на Тайвань
Нэнси Пелоси, Michael Brochstein/ globallookpress.com

В Пекине усилили меры безопасности у посольства США, разместив дополнительные силы полиции по периметру здания. Это связано с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Отмечается, что ситуация у посольства спокойная, никаких инцидентов не наблюдалось.

Собеседник ТАСС добавил, что меры безопасности также усилены и в самом районе Чаоян, где находится здание посольства. Территория регулярно патрулируется сотрудниками полиции.

Кроме того, на улицах в районе Чаоян дежурят добровольцы из правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что ректору РАНХиГС Владимиру Мау заменили домашний арест на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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