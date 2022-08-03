Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Ректору РАНХиГС Мау отменили домашний арест

, 13:09

Ректору РАНХиГС Мау отменили домашний арест
Владимир Мау, Anton Belitsky/ globallookpress.com

Следователь МВД решил не продлевать домашний арест ректору РАНХиГС Владимиру Мау и отозвал соответствующее ходатайство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Суд должен был рассмотреть вопрос о продлении ученому меры пресечения.

3 августа поступило заявление от следователя ГСУ ГУ МВД России по г. Москве об оставлении без рассмотрения ходатайства о продлении домашнего ареста в отношении Мау В. А.

Отмечается, что мера пресечения меняется на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что глава МИД КНР Ван И считает визит Пелоси на остров «абсолютным фарсом».

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram