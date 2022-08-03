Ректору РАНХиГС Мау отменили домашний арест

Следователь МВД решил не продлевать домашний арест ректору РАНХиГС Владимиру Мау и отозвал соответствующее ходатайство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.
Суд должен был рассмотреть вопрос о продлении ученому меры пресечения.
3 августа поступило заявление от следователя ГСУ ГУ МВД России по г. Москве об оставлении без рассмотрения ходатайства о продлении домашнего ареста в отношении Мау В. А.
Отмечается, что мера пресечения меняется на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что глава МИД КНР Ван И считает визит Пелоси на остров «абсолютным фарсом».
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