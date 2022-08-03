Глава МИД КНР Ван И назвал поездку Пелоси на Тайвань «абсолютным фарсом»

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3 августа 2022, 12:34

Ван И, MFA Russia/ globallookpress.com

Министр иностранных дел КНР Ван И назвал поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань «абсолютным фарсом». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на встречу глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Камбодже.



«Это абсолютный фарс», - считает он.



Ван И также добавил, что Америка «под флагом демократии» вмешивается в политику чужого государства, бесцеремонно вступает в решение внутренних дел КНР. Глава администрации острова Цай Инвэнь, в свою очередь, не препятствует угрозе национальных интересов Тайваня.



Глава МИД заключил, что КНР непременно накажет своих обидчиков.



Ранее сообщалось, что глав Лавров считает визит Пелоси на остров попыткой показать безнаказанность США.