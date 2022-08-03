Бывший глава Молдавии Додон осудил власти за планы по экономии газа

Бывший президент Молдавии Игорь Додон осудил власти страны за планы по экономии газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его Telegram-канал.
«Экономить за счет здоровья и безопасности людей способны только бездушные и равнодушные к страданиям граждан люди», - написал Додон.
Он также подчеркнул, что подобные меры пагубно влияют на государственные учреждения, образование, общество и людей.
Додон считает, что население страны не должно расплачиваться за «глупость» правящих элит.
Напомним, бывший глава государства неоднократно советовал президенту Молдавии приехать в Москву на переговоры по газовому вопросу.
Ранее сообщалось, что Трамп назвал Пелоси сумасшедшей в связи с ее приездом на Тайвань.
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