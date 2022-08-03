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Бывший глава Молдавии Додон осудил власти за планы по экономии газа

, 11:55

Бывший глава Молдавии Додон осудил власти за планы по экономии газа
Игорь Додон, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Бывший президент Молдавии Игорь Додон осудил власти страны за планы по экономии газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его Telegram-канал.

«Экономить за счет здоровья и безопасности людей способны только бездушные и равнодушные к страданиям граждан люди», - написал Додон.

Он также подчеркнул, что подобные меры пагубно влияют на государственные учреждения, образование, общество и людей.
Додон считает, что население страны не должно расплачиваться за «глупость» правящих элит.

Напомним, бывший глава государства неоднократно советовал президенту Молдавии приехать в Москву на переговоры по газовому вопросу.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал Пелоси сумасшедшей в связи с ее приездом на Тайвань.

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