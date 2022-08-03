Бывший глава Молдавии Додон осудил власти за планы по экономии газа

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3 августа 2022, 11:55

Игорь Додон, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Бывший президент Молдавии Игорь Додон осудил власти страны за планы по экономии газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его Telegram-канал.



«Экономить за счет здоровья и безопасности людей способны только бездушные и равнодушные к страданиям граждан люди», - написал Додон.



Он также подчеркнул, что подобные меры пагубно влияют на государственные учреждения, образование, общество и людей.

Додон считает, что население страны не должно расплачиваться за «глупость» правящих элит.



Напомним, бывший глава государства неоднократно советовал президенту Молдавии приехать в Москву на переговоры по газовому вопросу.



Ранее сообщалось, что Трамп назвал Пелоси сумасшедшей в связи с ее приездом на Тайвань.