Reuters: Пентагон назвал заявление министра обороны России Сергея Шойгу об уничтожении шести HIMARS ложью

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3 августа 2022, 10:48

Kento Nara/Geisler-Fotopress/globallookpress.com

В Пентагоне назвали заявление министра обороны России Сергея Шойгу об уничтожении шести американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS ложью. Информацию минобороны США передает Reuters.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе спецоперации российские войска смогли устранить шесть пусковых установок и более 200 ракет РСЗО HIMARS.

Комментируя заявление российского министра, пресс-секретарь Пентагона Тодд Брессейл сообщил, что украинская армия успешно применяет предоставленное ей американской стороной вооружение, - передает "Общественная служба новостей".

Тодд Брессейл проинформировал, что Пентагону "известно об этих последних заявлениях министра Шойгу, и они снова явно ложны". По словам представителя американского минобороны, украинские военные "применяют с поразительной точностью и эффективностью каждую из полностью учтенных высокоточных ракетных систем, которые США, их союзники и партнеры предоставили Киеву для защиты от жестокого преступного вторжения России".

Константин Сивков, член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, заявил, что украинские военные перестали наносить удары по Антоновскому мосту в Херсоне из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, так как им нечем стрелять.