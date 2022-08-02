МИД КНР заявил о недопустимости попыток США разместить ядерное оружие на Дальнем Востоке

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2 августа 2022, 23:07 Источник: ТАСС

Конференция стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия. Фото: Loey Felipe/globallook.com

Китай не допустит того, чтобы США со своими союзниками создали в Индо-Тихоокеанском регионе совместные ядерные миссии — по аналогии с тем, что практикуются в Европе. Об этом заявил во вторник глава департамента по контролю над вооружениями Министерства иностранных дел Китая Фу Цун, выступая на конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

По его словам, любые такие попытки США встретят со стороны КНР твердый отпор.

«Страны региона будут им [попыткам] твердо противостоять и при необходимости примут строгие контрмеры», - заявил он.

Фу Цун также подчеркнул, что Китай ни при каких обстоятельствах не станет применять ядерное оружие первым.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США могут применить ядерное оружие только в экстремальной ситуации.