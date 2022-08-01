Блинкен заявил, что США могут применить ядерное оружие только в экстремальной ситуации

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1 августа 2022, 20:20 Источник: РИА "Новости"

госсекретарь США Энтони Блинкен, Michael A. McCoy - Pool via CNP / globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен на Обзорной конференции ДНЯО в понедельник заявил, что Вашингтон будет рассматривать возможность применения ядерного оружия исключительно в экстремальной ситуации.

Энтони Блинкен подчеркнул, что пока ядерные вооружения существуют, основополагающей ролью ядерного оружия США является сдерживание атак на американскую территорию, а также на партнеров Вашингтона.

По словам руководителя Государственного департамента, власти Соединенных Штатов Америки будут рассматривать вероятность использования ядерного оружия лишь в экстремальных условиях для защиты жизненных интересов страны и ее союзников.