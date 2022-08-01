Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 1 августа, заявил, что в ядерной войне не может быть победителей, а также подчеркнул, что она никогда не должна быть развязана.
Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, в рамках которого отметил, что Россия последовательно придерживается букве и духу ДНЯО.
Президент РФ обратил внимание на полное выполнение страной обязательств по сокращению и ограничению соответствующих вооружений в рамках двусторонних договоренностей с США. Российский лидер добавил, что Москва выступает за равную и неделимую безопасность для всех государств.