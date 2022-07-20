Глава МИД РФ Лавров заявил, что «в ядерной войне не может быть победителя»

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20 июля 2022, 12:25

Глава МИД Сергей Лавров, MFA Russia/ Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров дал интервью представителям СМИ в среду, 20 июля. В разговоре с журналистами министр отметил, что Москва не изменяет своей позиции противницы ядерной войны, в которой не бывает победивших.

«Мы были инициаторами не одного заявления — и российско-американского, и постоянных членов Совбеза ООН — о том, что в ядерной войне не может быть победителя и она никогда не может быть развязана», — цитирует министра RT.

Чиновник подчеркнул, что на этой позиции Кремль будет стоять упорно и настойчиво.

Лавров также указал, что в доктрине Российской Федерации чётко объясняется, в каком случае Москва может сама применить ядерное вооружение.