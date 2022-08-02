Зеленский поручил премьеру Украины Шмыгалю рассмотреть вопрос о легализации однополых браков

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2 августа 2022, 22:47 Источник: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о легализации однополых браков. Об этом говорится в его ответе на соответствующую петицию, опубликованную на сайте президента.

Электронная петиция была размещена на сайте недавно и довольно быстро набрала 25 тысяч голосов — этот тот порог, после которого ее должен рассмотреть президент.

«Я обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть затронутый в электронной петиции вопрос и проинформировать о результатах», - сказано в ответе Зеленского.

Президент Украины при этом заметил, что, согласно Конституции, брак основывается на свободном согласии мужчины и женщины. «В условиях военного положения Конституция Украины не может быть изменена», - написал он.

Однако, по словам Зеленского, в правительстве уже есть варианты решений относительно легализации «зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека».