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12 июля 2022, 17:08

Екатерининская площадь Одессы, Anvar Galeev/ Russian Look

На сайте президента Украины Владимира Зеленского петиция о сносе памятника императрице Российской империи Екатерине II в Одессе собрала 25 тыс. подписей. Также сторонники сноса готовы поставить на месте основательницы города статую порноактера Билли Херрингтона.

Инициаторы петиции отметили в описании, что считают Екатерину Великую «разрушителем украинской государственности и культуры». В свою очередь, фигура американского актёра-извращенца (он сторонник ЛГБТ), «поднимет настроение» горожанам и будет сигнализировать о поддержке Киевом ЛГБТ-движения.