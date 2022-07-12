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Аргументы Недели Общество 13+

На сайте Зеленского петицию за замену памятника Екатерине Второй на порноактёра в Одессе подписали 25 тысяч человек

, 17:08

На сайте Зеленского петицию за замену памятника Екатерине Второй на порноактёра в Одессе подписали 25 тысяч человек
Екатерининская площадь Одессы, Anvar Galeev/ Russian Look

На сайте президента Украины Владимира Зеленского петиция о сносе памятника императрице Российской империи Екатерине II в Одессе собрала 25 тыс. подписей. Также сторонники сноса готовы поставить на месте основательницы города статую порноактера Билли Херрингтона.

Инициаторы петиции отметили в описании, что считают Екатерину Великую «разрушителем украинской государственности и культуры». В свою очередь, фигура американского актёра-извращенца (он сторонник ЛГБТ), «поднимет настроение» горожанам и будет сигнализировать о поддержке Киевом ЛГБТ-движения.

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