Пелоси заявила, что визит на Тайвань делегации американских конгрессменов не противоречит давней политике США по Китаю

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2 августа 2022, 18:47 Источник: ТАСС

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси. Фото: Jabin Botsford/globallook.com

Визит на Тайвань делегации американских конгрессменов во главе со спикером палаты представителей парламента США Нэнси Пелоси не противоречит политике Соединенных Штатов в отношении Китая. Об этом говорится в совместном заявлении членов делегации, прибывшей во вторник вечером на Тайвань. Документ распространен пресс-службой Пелоси.

Как сказано в заявлении, визит конгрессменов «никоим образом не противоречит давней политике Соединенных Штатов, проводимой в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем от 1979 года, совместным коммюнике США и Китая и шестью документами с [соответствующими] заверениями».

В документе также подчеркивается, что США всегда выступали против «односторонних усилий по изменению статус-кво».

Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань вечером 2 августа.