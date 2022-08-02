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Замглавы офиса Зеленского Жовква заявил, что ФРГ блокирует пакет макрофинансовой помощи ЕС Украине на 8 млрд евро

, 18:28 Источник: ТАСС

Замглавы офиса Зеленского Жовква заявил, что ФРГ блокирует пакет макрофинансовой помощи ЕС Украине на 8 млрд евро
Флаг ЕС. Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/globallook.com

ФРГ блокирует предоставление Киеву макрофинансовой помощи на 8 млрд евро. Об этом заявил во вторник в ходе брифинга замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, Киев получил 1 августа первый из 9 миллиардов евро, одобренных в мае Еврокомиссией, однако оставшуюся часть пакета макрофинансовой помощи блокирует Германия и ряд других стран ЕС.

«Ожидаем получения еще 8 миллиардов евро. К сожалению, некоторые страны ЕС, в частности Германия, пока блокируют рассмотрение этого вопроса», - заявил Жовква.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время общения по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном просил его помочь «разблокировать макрофин, который затормозился в Европе».

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