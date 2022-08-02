Вице-премьер Украины Верещук сообщила о начале обязательной эвакуации из Донецкой области

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2 августа 2022, 16:31 Источник: РИА Новости

Вице-премьер Украины Ирина Верещук. Фото: Yuliia Ovsyannikova/ globallook.com

Украина начала объявленную несколько дней назад обязательную эвакуацию с территорий Донецкой области, подконтрольных Киеву. Об этом сообщила во вторник вице-премьер Ирина Верещук.

«Началась обязательная эвакуация из Донетчины. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, старики, много маломобильных. Всех встретили и расселили, всем помогли», - написала Верещук во вторник в своем телеграм-канале.

Ранее она отмечала, что с подконтрольных Киеву территорий области планируется вывезти порядка 220 тысяч человек. Такое решение принято в связи с тем, что в населенных пунктах нет газа, перебои с электричеством, что может стать критичным в холодное время года.

При этом подчеркивалось, что принуждать людей покинуть свои дома не будут — в случае отказа они будут должны подписать соответствующую форму.