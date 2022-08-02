Вице-премьер Украины Верещук сообщила о начале обязательной эвакуации из Донецкой области

Украина начала объявленную несколько дней назад обязательную эвакуацию с территорий Донецкой области, подконтрольных Киеву. Об этом сообщила во вторник вице-премьер Ирина Верещук.
«Началась обязательная эвакуация из Донетчины. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, старики, много маломобильных. Всех встретили и расселили, всем помогли», - написала Верещук во вторник в своем телеграм-канале.
Ранее она отмечала, что с подконтрольных Киеву территорий области планируется вывезти порядка 220 тысяч человек. Такое решение принято в связи с тем, что в населенных пунктах нет газа, перебои с электричеством, что может стать критичным в холодное время года.
При этом подчеркивалось, что принуждать людей покинуть свои дома не будут — в случае отказа они будут должны подписать соответствующую форму.