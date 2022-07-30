Власти Украины объявили обязательную эвакуацию с территории Донецкой области, подконтрольной Киеву

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30 июля 2022, 19:03 Источник: РИА Новости

Северск. Фото: Laurel Chor/globallook.com

Власти Украины приняли решение об обязательной эвакуации населения, проживающего на территории Донецкой области, подконтрольной Киеву. Об этом в субботу в ходе всеукраинского телемарафона сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

Речь идет о 200-220 тысячах человек, 52 тысячи из которых — дети. Причина такого решения — отсутствие газоснабжения, из-за чего невозможен обогрев жилья зимой.

«В Донецкой области абсолютно отсутствует газоснабжение... Нет надлежащего электроснабжения. Одним словом - тепла в Донецкой области в зимний период не будет... Мы приняли решение создать такой штаб [по эвакуации жителей] и эвакуировать жителей Донецкой области в более безопасные регионы» , - заявила Верещук.

Она подчеркнула, что такая мера, как обязательная эвакуация, предусмотрена украинскими законами. При этом принуждать людей покинуть свои дома не будут — в случае отказа они будут должны подписать соответствующую форму.

Ранее Верещук заявляла, что в правительстве Украины обсуждается вопрос введения уголовной ответственности за получение российского гражданства.