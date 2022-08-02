Батальон 56-й бригады ВСУ в ходе отступления в Донбассе подвергся артобстрелу войск Киева и был практически полностью ликвидирован

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2 августа 2022, 15:19

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Батальон 56-й бригады Вооруженных сил Украины во время отступления на территории Донбасса подвергся артобстрелу со стороны подразделений Киева и был практически полностью ликвидирован. На это указало российское министерство обороны.

«Понесший значительные потери в районе населенного пункта Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления в район населенного пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован», — говорится в сводке, размещенной в Telegram-канале Минобороны.

Ранее сегодня сообщалось, что ВКС России уничтожили высокоточными ударами в Харьковской области до 500 военных 92-й бригады ВСУ.