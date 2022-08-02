Российские ВКС уничтожили высокоточными ударами в Харьковской области до 500 военных 92-й бригады армии Украины

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2 августа 2022, 15:07

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

ВКС России ликвидировали высокоточными ударами на территории Харьковской области до 500 военных 92-й бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию опубликовало министерство обороны РФ.

«В населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области в результате высокоточных ударов ВКС России ликвидировано до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники», — указывается в сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

Ранее во вторник сообщалось, что российская армия ликвидировала до 250 наемников с помощью ракетного удара по базе украинского «Иностранного легиона» под городом Николаевом.