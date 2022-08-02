Армия России уничтожила ракетным ударом по базе украинского «Иностранного легиона» под Николаевом до 250 наемников

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2 августа 2022, 14:55

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Российская армия ликвидировала ракетным ударом по базе украинского «Иностранного легиона» под городом Николаевом до 250 наемников. Соответствующую информацию, как передает РИА Новости, распространило министерство обороны РФ.

«Минобороны России: ракетным ударом по базе украинского "Иностранного легиона" под Николаевом уничтожены до 250 наемников и более 20 единиц военной техники», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, МО РФ указало на то, что Соединенные Штаты, вопреки заявлениям Белого Дома и Пентагона, напрямую вовлечены в конфликт на Украине.