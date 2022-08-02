Воронежские рабочие отремонтируют дороги в ЛНР

Воронежские рабочие отремонтируют 11,1 км автодороги Сватово - Новопсков - Меловое в Марковском и Новопсковском районах Луганской Народной Республики. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Мне доложили о ходе ремонта дороги Сватово - Новопсков - Меловое в Марковском и Новопсковском районах ЛНР. Тут нужно отремонтировать 11,1 км трассы», - написал он.
Отмечается, что для восстановления дороги регион привлек 21 специалиста и 14 единиц техники.
Напомним, в регионе договорились о сотрудничестве с Марковским, Меловским и Новопсковским муниципалитетами ЛНР.
Воронежская область поможет в ремонте 33 социальных объектов, в их числе школы, детсады, больницы и другое.
Ранее сообщалось, что к уголовному делу шурина мэра Лужкова добавили фальсификацию доказательств.
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