К уголовному делу шурина Юрия Лужкова добавили фальсификацию доказательств

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2 августа 2022, 11:55 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Виктор Батурин находится под стражей уже более года. Он приходился шурином бывшему, ныне покойному, мэру Москвы Юрию Лужкову и был вице-президентом ЗАО «Интеко». Его обвиняют в попытке хищения у своей сестры Елены Батуриной, экс-владелицы «Интеко», 25% акций компании, которые оцениваются почти в 14 млрд рублей.



Уголовное дело в отношении Виктора Батурина отправлено в Генпрокуратуру на утверждение обвинения. Сам он свою вину признал полностью. Однако в последний момент к обвинению добавили фальсификацию доказательств по гражданскому делу. Интересно, что этот факт фигурировал в деле изначально, но, возможно, следствие попридержало его, чтобы иметь обоснование для продления срока пребывания фигуранта в СИЗО. Новое обвинение грозит Батурину исправительными работами до двух лет, либо арестом на 4 месяца.



Уголовное дело было возбуждено в июне 2017 года по заявлению бывшей владелицы «Интеко» Елены Батуриной, вдовы Юрия Лужкова, которая утверждала, что у нее пытаются похитить 25% акций компании «Интеко». До самого окончания расследования Виктор Батурин категорически отрицал свою вину, заявляя, что имеет на руках «приложение №1» к договору с сестрой, из которого следует, что за проданные ей осенью 2011 года 14,4 тыс. акций «Интеко» она должна выплатить ему рыночную компенсацию в размере 13,8 млрд руб. Сама Елена Батурина этот документ называла фальшивым.



Поначалу дело складывалось в пользу Виктора Батурина, но после признания им своей вины, стало очевидно, что приговор в отношении него будет обвинительным. Почему он в конце расследования резко изменил свою позицию, сознавшись в инкриминируемом ему деянии, остается загадкой.



