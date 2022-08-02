Представитель Минобороны Украины Скибицкий заявил о «совместных операциях» с Польшей

Украина проводит «совместные операции» с Польшей. Военная помощь Киеву со стороны Варшавы достигает почти 90%. Об этом сообщил газете The Telegraph представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
По его словам, обе страны очень тесно сотрудничают друг с другом. Наибольшую военную помощь Украина получает именно от Польши.
В сфере военной разведки с Киевом сотрудничают США и Великобритания. Речь идет об обеспечении как информацией, так и об оборудование.
Представитель Минобороны отметил, что страна получает поддержку от партнеров ежеминутно «в режиме реального времени».
Ранее сообщалось, что Украина консультируется с США в вопросах боевых действий.
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